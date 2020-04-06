Kumar oynarken yakalananlara koronavirüs cezası - Son Dakika

Kumar oynarken yakalananlara koronavirüs cezası

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kumar oynanan iki farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliye hem kumar oynamaktan hem de sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp, kumar oynandığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Topraklık Mahallesinde bir dernek lokalinde kumar oynandığı tespit eden ekipler, apartmanın birinci katındaki lokale itfaiye merdiveni kullanarak girdi. İçeride kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 13 şüpheli gözaltına alındı. Aynı mahallede başka bir adrese daha düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis ekipleri, lokal ve ikamette kumar oynayan 23 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 100 bin 625 lira para cezası kesildi.