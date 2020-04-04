Kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar... Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası... Valimize alkış." dedi.

(İHA)