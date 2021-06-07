Kumar oynarken yakalandı, görüntü vermemek için dolu araca binmeye çalıştı - Son Dakika

Kumar oynarken yakalandı, görüntü vermemek için dolu araca binmeye çalıştı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynayan 10 kişiye 78 bin TL ceza

DENİZLİ - Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir iş merkezinin 7. katında kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı. 78 bin TL cezai işlem uygulanan şahısların, görüntü vermemek için dolu araca binmeye çalışması komik anlar oluşturdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde kumarhaneye çevrilen ofisi Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir takibe aldı. İş merkezinin 7. katındaki ofisin içerisinde kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Düzenlenen operasyonda kaçacak yer bulamayan kumarbazlar, masadayken yakalandılar. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden 10 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynama suçlarından 78 bin TL para cezası uygulandı.

Kumarhaneden çıkarılan kişiler, polis ekiplerince polis merkezine götürülmek üzere araca bindirildikleri anlar görenleri güldürdü. Kameralardan yüzlerini gizlemek isteyen kişiler, dolu araca binmeye çalışması komik anlara neden oldu.