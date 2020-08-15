Kumar oynarken yakalandılar: 14 bin 875 lira ceza - Son Dakika

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişi ile kahvehane sahibine toplam 14 bin 875 lira ceza kesildi.

Bozyazı ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye, para karşılığı kumar oynatıldığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, baskın yaptı. Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, Kabahatler Kanunu'ndan toplam 8 bin 575 lira yaptırım cezası uygulandı. Adı açıklanmayan kahvehane sahibi ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kahvehane sahibi ile kumar oynayan 6 kişiye ayrıca maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için ayrıca toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.