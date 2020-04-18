Kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeden cezayı yediler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeden cezayı yediler - Son Dakika

Kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeden cezayı yediler

6 saat önce

Kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeden cezayı yediler Yalova'da kumar baskını kamerada Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından bir grup şahıs kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeden cezayı yediler, System.String[]

Kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeden cezayı yediler

Yalova'da kumar baskını kamerada

YALOVA - Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından bir grup şahıs kumar oynarken yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde kumar oynandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler binayı 3 gün gözetim altında tuttu. Gözetim altında tutulan binaya çok sayıda erkek ve kadının girdiğini gören ekipler arama kararı alarak sokağa çıkma yasağına saatler kala operasyon düzenledi. Operasyonda 7 erkek 4 bayan olmak üzere 11 kişi kumar oynarken suçüstü alet ve malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Kumar oynatılan evdeki malzemelere el koyan jandarma ekipleri şahısları Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti. Şahıslara ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda şahıslara 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Jandarma, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:51 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Kasasında sebze meyve taşır gibi otomobil taşıyan pikap sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
İnfaz yasası ise cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İnfaz yasası ise cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum         
20:30
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi         
19:08
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı         
18:52
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım         
18:48
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı         
18:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 00:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumar oynarken yakalandılar, sosyal mesafeden cezayı yediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]