Kumar oynatılan iş yeri kapatıldı - Son Dakika

Adıyaman'da, bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda 4 kişi hakkında işlem yapılırken, iş yeri ise kapatıldı.



Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen G.D., B.A., Z.Ç., isimli 3 kişi hakkında idari işlem yapılırken kumar oynattığı belirlenen A.A., isimli kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda iş yerini de kapattı. Olayda 104 adet iskambil kağıdı ile 105 TL para ele geçirildi. Öte yandan haklarında adli işlem yapılan G.D., B.A. ve Z.Ç., isimli kişilere 3 bin 675 TL para cezası kesildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN