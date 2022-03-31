KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN - Son Dakika
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KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

31.03.2022 09:23

Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen kıraathaneye yapılan baskında 2 kişi suçüstü yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen kıraathaneye yapılan baskında 2 kişi suçüstü yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Bin lira ve oyun kağıtlarına el koyan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 2 kişiye 3 bin 638'er lira para cezası uyguladı. Ayrıca 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan arama kaydı bulunan iş yeri sahibi B.D. 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan' suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN - Son Dakika


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