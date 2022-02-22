Kumar oynatılan kıraathaneye polis baskını - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde içinde kumar oynatıldığı bilgisi alınan kıraathaneye polis baskın yaptı. İskambil kağıtları ve kumar paralarına el konulurken, kişilere ceza kesildi.

Keşan'da denetimlerine devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Rasim Ergene Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığını tespit etti. İçeride yapılan aramalarda 4 kişinin kumar oynadığını gören ekipler, iskambil kağıtları ile masa üzerindeki 1580 liraya da el koydu.

Ayrıca işyerini yeni açtığını ve ruhsatını daha sonra alacağını söyleyen işletme sahibi T.S.'ye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatılırken içeride bulunan kişilere ise sigara ve alkol kullanmaktan idari işlem uygulandı.

Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen kişilere de kişi başı 1.819 TL ceza kesildi. - EDİRNE