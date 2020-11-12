Kumar oynatıldığı ihbarı yapılan kahvehanedekilere maske cezası - Son Dakika

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın yapılan kahvehanede kumar oynanmadığı ancak işletmede 65 yaş üzeri şahısların olduğu ve maske takmadıkları tespit edildi. Şahıslara toplam 13 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.

Demirköy'e bağlı İğneada beldesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan kontrolde kumar oynayan kimseye rastlanılmazken, işletme sahibi H.Ş., müşteriler A.Ç ve 65 yaş üzeri A.G ile S.B'nin maske takmadığı tespit edildi. İşletme sahibi H.Ş.'ye maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL ve işletme sahibi olması sebebiyle 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 4 bin 50 TL, A.G. ve S.B. isimli şahıslara maske takmamaları ve 65 yaş üzeri olmaları nedeniyle kişi başı 4 bin 50 TL, A.Ç. isimli şahsa ise maske takmaması sebebiyle 900 TL olmak üzere toplam 13 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ