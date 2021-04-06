Kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekiplerince bir mekana yapılan baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, 27 bin 792 TL para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde kumar oynatıldığının tespit edilen adrese baskın düzenledi. Baskında korona virüs önlemlerini hiçe sayarak kumar oynayan 13 kişi, suçüstü yakaladı. Adreste polis ekiplerince yapılan aramada, kumar oynamak amacıyla kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayda suçüstü yakalanan 13 şahsa, 'Kumar oynamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamak' suçlarından toplam 27 bin 792 TL idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU