Adana'da kumar oynayan 140 kişiye 187 bin lira ceza - Son Dakika

ADANA'da kumar oynandığı tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 140 kişiye 187 bin 40 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen 43 ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin suçüstü yakaladığı 140 kişiye kumar oynamaktan 187 bin 40 lira para cezası kesildi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 bin 550 lira, 1 ruhsatsız tabanca ile para yerine geçen çok sayıda pul ele geçirildi. Ayrıca iş yeri ve ev sahibi 43 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.