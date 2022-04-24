Kumar oynayan 16 kişiye 30 bin 923 TL para cezası kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kumar oynayan 16 kişiye 30 bin 923 TL para cezası kesildi

24.04.2022 14:21
Kumar oynayan 16 kişiye 30 bin 923 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa toplam 30 bin 923 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa toplam 30 bin 923 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Marulcu mahallesinde kumar oynandığını bilgisini alan polis söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında iki oda içerisinde 17 kişi olduğu ve bir masada toplam 2 bin 645 TL para, 3 deste halinde iskambil kağıdı, 1 adet isim ve para miktarı yazılı olan not defteri ele geçirildi. Ardından ikamet sahibi olduğu ve 12 ayrı suç kayının olduğunu belirlenen R.A., ile birlikte içerde bulunan 16 kişi gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilere toplamda 30 bin 923 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza

Para Cezası, Türk Lirası, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 16 kişiye 30 bin 923 TL para cezası kesildi - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 14:28:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kumar oynayan 16 kişiye 30 bin 923 TL para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement