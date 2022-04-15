Kumar oynayan 3 kişiye 5 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
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Kumar oynayan 3 kişiye 5 bin TL para cezası kesildi

15.04.2022 15:36
Kumar oynayan 3 kişiye 5 bin TL para cezası kesildi

Uşak'ta bir kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 450 TL para cezası kesilirken kumardan elde edildiği düşünülen 450 TL'ye de el konuldu.

Uşak'ta bir kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 450 TL para cezası kesilirken kumardan elde edildiği düşünülen 450 TL'ye de el konuldu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi'nde bir kıraathane de kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, 3 şahsı yanık olarak da bilinen kumarı oynarken suçüstü yakaladı. Oyun oynayan 3 kişiye 5 bin 450 TL para cezası kesilirken kıraathane işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı. Öte yandan kuardan kazanıldığı tespit edilen 450 TL paraya da el konuldu. - UŞAK

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 3 kişiye 5 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumar oynayan 3 kişiye 5 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
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