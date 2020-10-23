Kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) kurallarına uymayarak kumar oynayan 33 kişiye para cezası kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan dernek binasına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 33 kişinin sosyal mesafe kurallara uymadığı ve kumar oynadığı tespit edildi. 33 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 103 bin 950 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, dernek başkanı hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma' suçundan adli işlem yapıldı.

Sorgulamada dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Polis ekipleri dernek binasında kumar oynayan kişilere yaptığı güvenlik sorgulamasında ise, 'kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan B.A'yı da yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR