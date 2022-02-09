Üye Girişi
Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası - Son Dakika

Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası

09.02.2022 23:33
Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, Şükrüpaşa Mahallesinde bulunan B.A.'nın işlettiği kahvehanenin kumarhaneye çevrildiği 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramada 106 adet iskambil kağıdı ile 750 TL'ye el konuldu.

Kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa toplamda 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY

YORUMLAR
500

Para Cezası, Hisarcık, Hatay, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:14 Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:52:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement