Kumar oynayan 4 şahsa ceza - Son Dakika

Malatya'da, kıraathanede kumar oynayan 4 şahsa ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden polis tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 280 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı.

İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - MALATYA