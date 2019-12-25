Kumar oynayan 49 kişiye ceza - Son Dakika
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Kumar oynayan 49 kişiye ceza

6 saat önce

Malatya'da, Kumar oynadığı görülen 49 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesine istinaden 15 bin 680 TL idari para cezası uygulandı.

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Malatya'da, Kumar oynadığı görülen 49 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesine istinaden 15 bin 680 TL idari para cezası uygulandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Tombala oynatılan yerlere karşı çalışmalar yapıldı. Halfettin Mahallesinde bulunan ruhsatsız işyeri içerisinde Tombala tabir edilen oyunla kumar oynandığı tespit edilerek işletmeci 1 şüpheli şahsa Kumar oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan ve TCK 203 maddesi kapsamında Mühür Fekkinden adli işlem yapıldı.


Kumar oynadığı görülen 49 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesine istinaden 15 bin 680 TL idari para cezası uygulandı. Tombala makinesine, kartlarına ve pullarına el konulmuş, bahse konu iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı.


Kumar konusu ile ilgili yapılan başka bir çalışmada ise Akpınar Mahallesinde bulunan boş bir depoda Paramatik cihazı ile kumar oynandığı tespit edildi. Depo içerisinde bulunan 1 adet Paramatik cihazı muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili olarak 1 kişi hakkında 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Paramatik cihazı ve içerisinden çıkan 5 TL para tahkikata esas olmak üzere muhafaza altına alındı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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