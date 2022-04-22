Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 TL para cezası - Son Dakika
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Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 TL para cezası

22.04.2022 12:14
Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 TL para cezası

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kahvehanenin gizli bölümünde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye, 10 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir kahvehanenin gizli bölümünde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye, 10 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Minehöyük Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini G.P.'nin (48) yaptığı kahvehanenin gizli bölümünde kumar oynandığı ve şahısların yakalanmamak için kahvehane etrafında gözcüler görevlendirdiği bilgisi elde edildi.

Kahvehaneye sivil olarak görevlendirilen devriye tarafından arazi kısmından yaklaşılarak yapılan baskında, G.P. (48), M.Z. (61), H.Y. (67), S.S. (47), İ.K. (39) ve C.T. (50) isimli şahıslar iki masada kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahıslara kişi başı 1819 TL olmak üzere, toplamda 10 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

Masa üstünde açık bir şekilde ele geçirilen toplam 2950 TL ve 104 adet iskambil kağıtlarına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Para Cezası, Türk Lirası, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 TL para cezası - Son Dakika


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