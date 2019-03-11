Kumar Oynayan 61 Kişiye 19 Bin 840 Lira Ceza
54 dakika önce
Kırıkkale'de özel bir derneğin lokaline gece saatlerinde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 61 kişiye, 19 bin 840 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale
'de özel bir derneğin lokaline gece saatlerinde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 61 kişiye, 19 bin 840 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Yenidoğan Mahallesi
Zafer Caddesi'nde özel bir derneğin lokaline dün gece düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 61 kişiye 19 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan Ö.A. hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyon sırasında 2 kumar oynama makinesi ve tombala malzemeleri ele geçirilmişti. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:56 Kaynak: İHA
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