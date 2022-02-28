Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı

28.02.2022 09:46
Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı

Jandarma ekiplerince düzenlenen 'kumar ve tombala' operasyonunda kumar oynayan 7 kişi hakkında toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen 'kumar ve tombala' operasyonunda kumar oynayan 7 kişi hakkında toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yapılan çalışmaları kapsamında Göle ilçesi Köprülü beldesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynatıldı tespit edildi. Operasyonda tombala oynatıldığı belirlenen kahvehaneye suçüstü yapılarak, işletmeci S.Ö. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kumar oynayan 7 kişi hakkında ise toplam 12 bin 733 TL idari para cezası uygulandı. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
OSB'deki işletmeden 385 bin liralık malzeme çalmıştı yakalandı OSB'deki işletmeden 385 bin liralık malzeme çalmıştı yakalandı

Para Cezası, Türk Lirası, Jandarma, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer güçlerini kullanma tehdidine Ukrayna: Dünya için felaket olur, bu bile bizi kıramaz
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:52:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement