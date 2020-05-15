Kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi - HATAY - Son Dakika

Kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi - HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 30 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 30 bin 625 lira idari para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişinin kumar oynadıklarını ve polisi fark etmeleri üzerine havalandırmadan yan daireye kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis 7 şüpheliye karantina tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 30 bin 625 lira para cezası uygularken, suç unsurlarına da el konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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