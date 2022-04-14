Kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi - Son Dakika
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Kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi

14.04.2022 10:45
Kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve düzenlenen baskında kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve düzenlenen baskında kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer mahallesi Sakarya caddesindeki bir evde kumar oynandığı bilgisini alarak adrese baskın düzenledi. Ekipler, evde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, skor defteri, iskambil kağıtları ile 5 mermi ele geçirdi. Kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 12 bin 733 TL para cezası kesildi. Ev sahibi İ.K., hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, S.G. hakkında da ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. Uyuşturucu kullanma aparatına ilişkin de 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 lira ceza uygulandı Afyonkarahisar'da kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 lira ceza uygulandı Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin 900 TL ceza Kumar ve fuhuş olaylarında 20 kişiye toplamda 29 bin 900 TL ceza

Para Cezası, Türk Lirası, Karahisar, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumar oynayan 8 kişiye 12 bin 733 TL para cezası kesildi - Son Dakika
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