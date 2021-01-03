Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 TL ceza - Son Dakika

Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 TL ceza
03.01.2021 13:21
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde toplanarak kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 TL para cezası kesildi.
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde toplanarak kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir evde kumar oynandığı dair ihbar alan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan evde arama yapan jandarma ekipleri, 8 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oynadığını tespit etti. 8 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan toplam 35 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili daire sahibi H.K. isimli şahıs hakkında 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - TRABZON
Son Dakika Spor yazarları, Antalyaspor maçında yeniden sakatlanan Falcao'yu sert bir dille eleştirdi Mehmet Ali Erbil'le ilgili müjdeli haberi yakın arkadaşı verdi: Artık destek almadan tek başına yürüyebiliyor Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Memur ve emeklinin maaş zammı yarın açıklanacak enflasyon oranıyla netlik kazanacak Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyonluk lüks aracı çaldı! O anlar kamerada "Aşı olmayan vatan hainidir, onlara kız vermeyeceğiz" diyen Prof. Sönmez'e dava açıldı