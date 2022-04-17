Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası - Son Dakika
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Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası

17.04.2022 09:56
Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası

Van'ın İpekyolu ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası verildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 TL para cezası verildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu'na yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeye yapılan operasyonda; işletme içerisinde ayrılmış olan bağımsız bir odada kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa toplam 14 bin 552 TL idari para cezası uygulanmıştır. 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası
Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası

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Para Cezası, Türk Lirası, Kumar, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 TL para cezası - Son Dakika
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