Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi

23.02.2022 13:47
Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kahvehanelerde kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL para cezası uygulandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kahvehanelerde kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerinde yapılan çalışmalar sonucunda Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Taşkent Sokak üzerinde bulunan kahvehanede 5 şahsın 104 oyun kağıtları, 33 okey taşı ve 60 TL para ile poker diye tabir edilen oyunu oynadıkları görüldü. Ekipler tarafından iş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 5 şahsa da toplam 9 bin 95 TL para cezası uygulandı.

Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak üzerinde bulunan kahvehanede 4 şahsın 104 oyun kağıdı ve 730 TL para ile kumar oynadıkları görüldü. İş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 4 şahsa toplam 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından bulunan 790 TL paraya da el konuldu. - KAYSERİ

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi

YORUMLAR
500
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu yola saçmaya çalıştılar Durumundan şüphelenilen araçtan hırsızlık malzemeleri çıktı Durumundan şüphelenilen araçtan hırsızlık malzemeleri çıktı

Türk Lirası, Para Cezası, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:58:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement