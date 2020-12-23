Kumar oynayan şüpheliler polisi görünce camdan atlayıp kaçtı - Son Dakika

Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan şüpheliler polis görünce camdan atlayıp kaçtı.
Alının bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Mithatpaşa Mahallesi'nde F.K'nin evine "kumar oynandığı" iddiasıyla operasyon düzenledi.
Polisin kapı zilini çalmasıyla şüphelilerden bazıları camdan atlayarak gözden kayboldu. Evde yapılan aramada iskambil kağıtları ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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