Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Osmaniye'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynarken yakalanan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 lira ceza uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem başlatıldı.