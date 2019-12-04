Son Dakika Haberleri: Kumar oynayanlar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayanlar yakalandı - Son Dakika

Kumar oynayanlar yakalandı

6 saat önce

Malatya'da kumar oynayanlar yakalandı.

Kumar oynayanlar yakalandı, System.String[]

Malatya'da kumar oynayanlar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Tombala oynatılan yerlere karşı yapılan çalışmalarda, Saray Mahallesinde bulunan bir dernekte Tombala tabir edilen oyunla kumar oynandığı tespit edildi. İşletmeci 1 şüpheli şahsa Kumar oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.


Kumar oynadığı görülen 22 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine istinaden 7 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca dernek içerisinde sigara içildiğinden ve derneğin mühür fekkinden dolayı işlem yapıldı. - MALATYA

Malatya, Saray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belhanda'nın bileti kesildi!
15 yaşındaki lise öğrencisi, 3 gün boyunca cinsel istismara uğradı! Bartın ve Gaziantep'te 7 köpek zehirlenerek telef edildi Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:09:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumar oynayanlar yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]