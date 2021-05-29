Kumar oynayanlara 67 bin 589 lira ceza - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde, aşırı gürültü ihbarı yapılan eve düzenlenen polis baskınında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişi kişiye 67 bin 589 lira ceza kesildi.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir evden yoğun ses geldiği ihbarını alan polis ekipleri eve baskın düzenledi. Ev içerisinde 6'sı kadın 13 kişinin kumar masalarında kumara suçüstü yapıldı. Şahısların sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 45 bin 97, kumar oynadıkları için 17 bin 368 lira cezai işlem uyguladı. Ayrıca, ev sahibine kumar oynattığı için 5 bin 124 lira cezai işlem uygulanırken ev mühürlendi. Şahıslara toplamda 67 bin 589 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE