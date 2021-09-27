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Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika

Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi

27.09.2021 17:19
Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatan ve oynayanlara yönelik denetimlerini devam ediyor. Ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği baskınlar sonucu kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye 32 bin 064 TL, para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 2 kişiye ise bin 720 TL para cezası kesti.

Türkiye genelinde yasa dışı faaliyet yürüten şahıs ve şahıslara yönelik denetim ve operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Denizli'de son bir hafta içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye 32 bin 064 TL para cezası kesildi.

KUMAR OYNATANLARA İŞLEM YAPILDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 20 ile 26 Eylül 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 665 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye ise toplamada 32 bin 064 TL idari para cezası uygulandı ve 3 şüpheliye 'Kumar Oynama İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan işlem yapıldı.

APARTLAR DA KONTROL EDİLDİ

Para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişiye bin 720 TL ceza uygulanırken, 1 şüpheliye ise 'Fuhşa Teşvik Etmek' suçundan işlem yapıldı. Geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 7 ayrı adreste bulunan 77 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 2 apart yetkilisine 19 bin 664 TL para cezası uygulandı. Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 970 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. - DENİZLİ

Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi

Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi - Son Dakika
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