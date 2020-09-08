Kumar salonlarında Korona denetimi, 149 kişiye toplam 459 bin 900 lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kumar oynatıldığı belirlenen yapılan denetimlerde 149 kişiye toplam 459 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dernek binalarında kumar oynatmayı önlemek ve korona virüs tedbirlerini denetlemek amacıyla daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan 149 kişiye toplam 459 bin 900 lira ceza kesti. - ESKİŞEHİR