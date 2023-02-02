BORCUMU ÖDEYECEĞİM, DİYE ÇAĞIRMIŞ - Son Dakika
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BORCUMU ÖDEYECEĞİM, DİYE ÇAĞIRMIŞ

02.02.2023 17:41

Kumar tartışmasında 3 kişiyi öldürüp kaçtı (2)Antalya'nın Aksu ilçesinde, kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K.

Kumar tartışmasında 3 kişiyi öldürüp kaçtı (2)

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla vurduğu Mahmut Şimşek (52) ile İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'in (33) cenazeleri, savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Cinayetle ilgili detaylar ise ortaya çıktı. A.K.'nin, borcu olduğu Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'i Borcunuzu ödeyeceğim diyerek olay yerine çağırdığı öğrenildi. Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in, 07 BCT 520 plakalı hafif ticari araçla olay yerine gelerek A.K. ile buluştuğu, çıkan tartışmada A.K.'nin tabancayla 3 kişiye ateş açıp, kaçtığı öğrenildi. A.K.'nin, Halil Ülkü'yü de olay yeri yakınındaki noktada ağır yaraladığı belirtildi.

Öte yandan A.K.'nin, sosyal medya hesabında isminin yanına 'Daha filmin başındayız' yazdığı görüldü.

Kaynak: DHA
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Mahmut Şimşek, Antalya, Güncel, Son Dakika

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