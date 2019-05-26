Son Dakika Haberleri: Kumar ve tombala uygulaması yapıldı

Kumar ve tombala uygulaması yapıldı

2 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'kumar ve tombala uygulaması' yaptı.

Kumar ve tombala uygulaması yapıldı, System.String[]
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'kumar ve tombala uygulaması' yaptı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla kumar ve tombala oyunlarının kahvehane, kıraathane gibi yerlerle, dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde engellenmesi, kumar, tombala oynatılabilecek yerlerin denetimi ve kontrolü ile suç unsurları ile birlikte yakalanması amacıyla, il merkezi ve 6 ilçede 22.00-01.00 saatleri arasında 108 personelin katılımıyla 'kumar ve tombala uygulaması' yapıldı. Uygulama sonucunda 65 iş yeri kontrol edilirken, 653 şahıs sorgulandı ve aranan 1 şahıs yakalandı. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:25 Kaynak: İHA
Türkiye, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Bilic, Süper Lige Dönüyor Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:12:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kumar ve tombala uygulaması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]