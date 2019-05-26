Kumar ve tombala uygulaması yapıldı
2 saat önce
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'kumar ve tombala uygulaması' yaptı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:25 Kaynak: İHA
ekipleri, Türkiye
genelinde eş zamanlı olarak 'kumar ve tombala uygulaması' yaptı.
Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla kumar ve tombala oyunlarının kahvehane, kıraathane gibi yerlerle, dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde engellenmesi, kumar, tombala oynatılabilecek yerlerin denetimi ve kontrolü ile suç unsurları ile birlikte yakalanması amacıyla, il merkezi ve 6 ilçede 22.00-01.00 saatleri arasında 108 personelin katılımıyla 'kumar ve tombala uygulaması' yapıldı. Uygulama sonucunda 65 iş yeri kontrol edilirken, 653 şahıs sorgulandı ve aranan 1 şahıs yakalandı. - AMASYA
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