Üye Girişi
KUMARBAZLARA POLİS BASKINI - Son Dakika

KUMARBAZLARA POLİS BASKINI

13.02.2022 10:55

İSTANBUL'da kumarhanelere yönelik yapılan operasyonda kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 80 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kumarhanelere yönelik yapılan operasyonda kumar oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen 80 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda kumarhaneye çevrilmiş bir iş yerinde 6 adet kumar makinesi çok sayıda oyun pulu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde dün gece saat 21.00-00.00 saatlerinde arasında 198 ekipte bulunan 393 polisin katılımıyla kumarhanelere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 551 kahvehane, kıraathane ve kafe, 72 dernek, ruhsatsız olarak kağıt oyunları oynatan 24 iş yeri denetlendi. Baskınlarda bu işyerlerinde bulunan 5 bin 662 kişi Genel Bilgi Toplama(GBT) sisteminde sorgulandı. Yapılan inceleme sonucu çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Polisin operasyonu sırasında birçok iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Bu işyerlerinde kumar oynayan 58 kişi ile kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı. Kumarbazlara Kabahatler kanunun 34. maddesi gereğince toplam 105 bin 500 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan 22 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Bu sırada baskınlar sırasında bir iş yerinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Bu iş yerinde 6 adet kumar makinesi, para yerine kullanılan çok sayıda oyun pulu ele geçirildi. Baskınlarda ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 24 işyeri de mühürlendi.

KUMARBAZLARA POLİS BASKINI
KUMARBAZLARA POLİS BASKINI
KUMARBAZLARA POLİS BASKINI
KUMARBAZLARA POLİS BASKINI

YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, oyunlar, Polis, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUMARBAZLARA POLİS BASKINI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 11:21:49. #1.11#
SON DAKİKA: KUMARBAZLARA POLİS BASKINI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement