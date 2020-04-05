Kumarbazlara sosyal mesafe cezası kesildi - Son Dakika

Balıkesir'de kumar oynamak maksadı ile bir evde toplanan şahıslar büyük şok yaşadı. 8 kişiye hem kumar oynamak suçundan ceza kesilirken hem de Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.



Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma, kumarhaneye çevrilen evde korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi. Operasyonda kumar oynatan ve kumar oynayan 8 kişi gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek Bigadiç Güvemçetmi Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Bir süre fiziki takip yapan ekipler, evin kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumar oynatan ve oynayan ev sahibi K.Ç. (38), kumar oynayan E.A. (46), H.A. (30), A.D. (44), G.A. (58), D.K. (45), G.Y. (47) ve A.D. (47) isimli şüphelileri gözaltına aldı.



Evde yapılan kontrolde, oyun masası üzerinde çok sayıda deste iskambil kağıdı ve kumar alacaklarının listesinin bulunduğu yazboz kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda yer alan kumar oynamak suçu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi yazılı yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından da adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR