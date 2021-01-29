Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya "Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız" yazısı astılar - Son Dakika

Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya "Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız" yazısı astılar

29.01.2021 13:17

Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya "Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız" yazısı astılar Kumarbazları güvenlik kamerası da kurtaramadı Isparta'da bir ikamete ve derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 34 kişiye 149 bin 852 TL para cezası uygulandı Isparta'da bir ikamete ve...

Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya "Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız" yazısı astılar

Kumarbazları güvenlik kamerası da kurtaramadı

Isparta'da bir ikamete ve derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 34 kişiye 149 bin 852 TL para cezası uygulandı

ISPARTA - Isparta'da bir ikamete ve derneğe düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 149 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Baskın yapılan dernekte güvenlik kamerası olduğu gözlenirken, kapıdaki "Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız" yazısı dikkat çekti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 26 Ocak tarihinde Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamette ve Çelebiler Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adresleri takibe alan polis ekipleri, cumhuriyet savcısından alınan arama kararı ile adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 2 bin 635 adet iskambil kağıdı, 117 adet pul, bin 85 TL para ve çok sayıda yaz boz kağıdı ele geçirildi. Kapısında "Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız" yazısı bulunan derneğin girişinde dört ayrı kamera ile derneğe girip çıkanların gözetlendiği görüldü.

Polis, ikamet sorumlusu ve dernek başkanı hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan' adli işlem başlatırken, içeride bulunan 34 şahsa Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 149 bin 852 TL idari para cezası uyguladı. Polis ekipleri, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ve dernek ile ilgili idari işlem de başlattı.

Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız yazısı astılar
Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız yazısı astılar
Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız yazısı astılar
Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız yazısı astılar

Para Cezası, Türk Lirası, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dernek görünümlü 'kurmarhane'...Kapıya 'Korona virüs sebebiyle geçici bir süre kapalıyız' yazısı astılar - Son Dakika


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