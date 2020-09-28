Kumarcılara göz açtırılmıyor - Son Dakika

Malatya'da kumar oynayan ve oynatanlara adeta göz açtırılmayıp, kumar oynayan 4 şahsa toplamda 8 bin 575 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ise bir işyerinde 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. 125 TL para ile 4 adet fincan ve zarlara el konuldu. Kumar oynayan 4 şahsa toplamda 8 bin 575 TL idari para cezası yazıldı.

İşletmeci hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca söz konusu iş yerine Covid-19 tedbirlerine uymamak ve ruhsatsız çalışmaktan gerekli tutanak tanzim edildi.

Sözü edilen işyerinin mühürlenmesi için ilgili kurumlarca gerekli yazışmalar yapıldı. - MALATYA