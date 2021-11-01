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Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı - Son Dakika

Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

01.11.2021 08:39
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

İstanbul'da hostes Ayten A., iddiaya göre kendisiyle birlikte olmayan kabin memuru Fazlı A.'dan, kumardan birlikte kazandıkları parayı istedi. Olumsuz yanıt alan kadın, bir arkadaşını da yanına alıp kurye kılığında Fazlı A.'nın evine gitti. Darbedilip eli kolu bağlanan, sonrasında balkondan atlayarak kaçan Fazlı A. hostesten şikâyetçi oldu.

İstanbul'da özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak çalışan Fazlı A. ile hostes Ayten A.'nın KKTC'de bir casinoda kazandıkları 20 bin liranın paylaşımı nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlık, film senaryolarını aratmayan bir olaylar zincirine dönüştü.

BİRLİKTE OLMAYINCA PARAYI İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre 29 yaşındaki Fazlı A., özel bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışıyordu. Aynı şirkette çalışan Ayten A. isimli genç kadınla Kıbrıs'ta bir casinoya giden genç adam, bir miktar para kazandı. İddiaya göre genç adamla sevgili olmak isteyen Ayten A., birliktelik teklifini kabul etmeyen Fazlı A.'dan casinoda kazandıkları 20 bin liranın yarısını istedi.

KURYE KILIĞINDA EVE GİRİP DARBETTİLER

Parayı alamayınca da kurye süsü verdiği bir arkadaşıyla, Fazlı A.'nın İstanbul Şişli'deki evine gitti. Fazlı A.'nın elini kolunu bağlayan Ayten A., mobil bankacılık hesabından kendisine para aktarmakla kalmadı, değerli eşyalarını da alıp gitti. Dehşeti yaşayan kabin amiri, kendi balkonundan yan balkona atlayarak komşusundan yardım istedi. Yağmacıların elinden kurtulan adam şikâyetçi oldu.

İDDİALARI REDDETTİ

Kısa sürede yakalanan Ayten A., ifadesinde Fazlı A.'dan ayrılmak istediğini fakat onun bu durumu reddettiğini öne sürdü. Aralarında borç ilişkisi olduğunu söyleyen genç kadın, evine gidip borcunu istediğince Fazlı A. tarafından darbedildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fazlı A.'nın olay günü balkonuna giderek yardım istediği komşusunun ifadesine de başvuruldu. Olayı doğrulayan komşu, Fazlı A.'nın darbedilmiş halini gördüklerini, camdan baktıklarında ise bir kız ve motorcu kıyafeti giymiş olan bir erkek şahsın ellerinde eşyalar ile binayı terk ettiklerini anlattı. Kimliği tespit edilemeyen kurye hakkında soruşturma sürerken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayten A. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişiyle birlikte silahlı yağma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından dava açıldı.

Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

İstanbul, Kıbrıs, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı - Son Dakika
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