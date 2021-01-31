Kumarhanaye çevrilen eve polis baskını - Son Dakika
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Kumarhanaye çevrilen eve polis baskını

Kumarhanaye çevrilen eve polis baskını

31.01.2021 20:28

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kumarhanaye çevrildiği tespit edilen eve yapılan operasyonda, suçüstü yakalanan 5 kişiye adli işlem yapıldı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kumarhanaye çevrildiği tespit edilen eve yapılan operasyonda, suçüstü yakalanan 5 kişiye adli işlem yapıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığına dair bilgi aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler belirtilen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin suçüstü yaptığı baskında, E.B., M.Ç., M.Ö., M.Ö. ve F.B. iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden E.B.'ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan, diğer şüphelilere ise kumar oynamaktan adli işlem uygulandı.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kumarhanaye çevrilen eve polis baskını - Son Dakika
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