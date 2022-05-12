Kumarhane basmaya giden kardeşler bu sonu beklemiyorlardı: Ayaklarından vuruldular - Son Dakika
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Kumarhane basmaya giden kardeşler bu sonu beklemiyorlardı: Ayaklarından vuruldular

12.05.2022 11:19

Adana'da bir kumarhanede çalışırken kovulan Bülent C. iki kardeşiyle kendisini kovan mekanı basmaya gitti. Ancak ummadıkları bir sonla karşılaştı. 3 kardeş tartışma sonrası ayaklarından vurulurken, vurulma anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kumarhanede çalıştığı öne sürülen Bülent C.(46), işten çıkartıldı. Bunun üzerine çalıştığı yere giden Bülent C., 'Beni neden çıkarttınız' diyerek mekandakilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Y. (36), Bülent C.'yi darbetti.

KURŞUNLARDAN KAÇMAK İÇİN ZIPLADI

Bülent C., kardeşleri Samet C. (32) ve Selçuk C. (37) ile birlikte tekrar Fatih Y.'nin yanına gitti. Çıkan arbede sonucu Fatih Y. ile ağabeyi Suat Y. (44) tabancalarını çıkarınca, Bülent C. ile kardeşleri kaçtı. Fatih Y. ile ağabeyi Suat Y., bir akaryakıt istasyonunda yakaladıkları Bülent C. ile kardeşlerine peş peşe ateş etti. Bülent C.'nin kurşunlardan kurtulmak için zıpladığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bülent C. ile kardeşleri Samet C. ve Selçuk C., silahlardan çıkan kurşunlarla ayaklarından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

YARALI KARDEŞLER AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli Fatih Y., ağabeyi Suat Y. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, Bülent C. ile kardeşlerini kendilerine küfür ettikleri için yaraladıklarını öne sürdü.

6 KİŞİ SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Y. ile Suat Y. adli kontrol şartıyla, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralı kardeşler Bülent C., Samet C. ve Selçuk C. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kumarhaneye çevrilen iş yerinin ise mühürlendiği öğrenildi.

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Akaryakıt, Arbede, Selçuk, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumarhane basmaya giden kardeşler bu sonu beklemiyorlardı: Ayaklarından vuruldular - Son Dakika


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