Kumarhane gibi kullanılan apart dairede 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de kumarhane gibi kullanılan apart dairede 16 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir aparta operasyon düzenledi.

Kumar oynatmak için yer ve imkan temin ettiği öne sürülen bir kişi ile kumar oynadıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

Binada kumar oynadıkları iddia edilenlerle, yer temin eden kişiye ilgili kanunların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 bin 400 lira para cezası verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.