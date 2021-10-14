Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım - Son Dakika

Uşak'ta bir evde kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, eve baskın düzenledi. Kumar oynatılan evin girişinde asılan yazı ise şaşkınlığa neden oldu. Kumarhane sahipleri, kumar oynamaya gelenleri tanımak için maskelerini kapıda çıkarmalarını istedi. Operasyon kapsamında 3 kişiye 4 bin TL cezai işlem uygulandı.

MÜSTAKİL EVE KUMAR OPERASYONU

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi, Şehit Ali Horasan Caddesi üzerinde müstakil bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan ev sahibiyle birlikte toplam 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTAN YAZI

Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan çalışmalarda giriş - çıkış için kapı önünün izlendiğini ve kamera televizyonunun yanında ise "Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım" uyarısı olması, adeta pes dedirtti.