Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Laura Jasorka isimli genç kadın, gündüzleri bir kumarhanede görev yapıyor.

"PORNOGRAFİK DEĞİL SANATSAL İŞ YAPIYORUM"

Çalışma saatlerinin dışında kaya tırmanışı yapan Laura Jasorka, bu tırmanışı çıplak olarak gerçekleştiriyor. Çırılçıplak bir şekilde yaptığı tırmanış nedeniyle ağır eleştiriler alan 37 yaşındaki kadın kendini, "Bu şekilde tırmanmak beni özgürleştiriyor. Pornografik değil sanatsal bir iş yapıyorum. Yasadışı hiçbir şey yapmıyorum ve her şeyi göstermiyorum bu hiç pornografik değil." diyerek savunuyor.

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