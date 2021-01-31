Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı - Son Dakika

Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı

31.01.2021 12:42

Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı Eskişehir'de kumar oynarken 38 kişi daha yakalandı Eskişehir'de polis ekipleri tarafından baskın yapılan kumarhanede 38 kişiye işlem yaparken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yerde asılı olan 'maskesiz girilmez' tabelası dikkat çekti.

Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı

Eskişehir'de kumar oynarken 38 kişi daha yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından baskın yapılan kumarhanede 38 kişiye işlem yaparken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yerde asılı olan 'maskesiz girilmez' tabelası dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğü bünyesinde Korona virüs tedbirlerine uymayanlara yönelik kurulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi'nde daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokaline baskın yaptı. Baskında sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye toplamda 119 bin 700 lira para cezası kesildi. Dernek binasında görevli gözüken kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi. Baskın sırasında duvarda 'maskesiz girilmez' tabelasının bulunması dikkat çekerken, içeride sosyal mesafeye uyulmadığını gösteren görüntülerin olması ise pes dedirtti.

Öte yandan, kurulan ekip daha önce de defalarca kumar oynayan şüphelileri yakalayarak, işlem yapmıştı.

Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı
Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı
Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı
Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı

Eskişehir, Polis, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumarhanede pişkinliğin böylesi 'maskesiz girilmez' yazısı - Son Dakika


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