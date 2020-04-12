Kumarhaneye çevrilen evdeki 8 kişiye, 24 bin lira ceza - Son Dakika

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Kumarhaneye çevrilen evdeki 8 kişiye, 24 bin lira ceza
6 saat önce
BOLU'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda kumar oynarken, yakalanan 8 kişiye toplam 24 bin liralık para cezası kesildi.
BOLU'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda kumar oynarken, yakalanan 8 kişiye toplam 24 bin liralık para cezası kesildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evin farklı odalarındaki masalarda içki ve sigara içerek, kumar oynayan 8 kişi, suçüstü yakalandı. Kumar malzemelerine el koyulurken, evde bulunan 8 kişiye, 'Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 24 bin liralık para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:09 Kaynak: DHA
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