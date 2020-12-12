Kumarhaneye çevrilen eve baskın - Son Dakika

İSTANBUL'DA Küçükçekmece ve Ümraniye'de kumar oynatılan yerlere yönelik yapılan baskınlarda 17 kişi hakkında işlem yapıldı, 55 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" konusu ile ilgili Küçükçekmece ve Ümraniye'de çalışma yaptı. Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları kontrollerde gecekondu çevresinde çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğu, içeride ise yine çok sayıda masa sandalye ve iskambil kağıtlarının bulunduğunu gördü. İçeride bulunan Erdal A. ile 4 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 7 bin 180 lira idari para cezası kesildi. Erdal A. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ümraniye'de ise bir adreste sanal tombala oynatıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri mekana operasyon düzenledi. Sanal tombala oynadığı tespit edilen 11 kişi suçüstü yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 10 bilgisayar, kumar makinesi, kumar makinesi içinde bulunan bir miktar para ele geçirildi. 11 kişinin her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi ve "Kumar Oynamak" konularından toplam 48 bin 455 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İş yeri sorumlusu Aykut D. hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.