Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını - Son Dakika

Balıkesir polisi Altıeylül ilçesinde 7 kişinin kumar oynadığı eve baskın düzenledi. Polis ekipleri kumar oynayan kişilere Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek ve Kumar Oynamak fiillerinden toplamda 35 bin 240 TL idari yaptırım cezası uygulandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın düzenledi. Polis ekipleri, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Yıldız Mahallesi Soma Caddesindeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında evin bir odasının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Korona virüs salgını nedeniyle ikamet sahibi N.Y.'ye "Kumar oynatmak" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı.



Yapılan kontrolde içeride 7 şahsın iskambil kağıdı diye tabir edilen kağıtlar ve pullar ile kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi. Bu nedenle halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan 8 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek ve Kumar Oynamak fiillerinden toplamda 35 bin 240 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Bu olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla ikamet sahibi N.Y. isimli şüpheli hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR