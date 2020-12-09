Kumarhaneye çevrilen eve şok baskın - Son Dakika

Ev sahibine ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle masalarda kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Yapılan kontrolde E.D. isimli şahsın evinin giriş katında bulunan odada 16 şahsın iskambil kağıtları ile kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edildi.

ADANA - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalanan 16 kişi ile ev sahibine 70 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Ev sahibi ile kumar oynayan 16 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı

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