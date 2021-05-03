Fırını kumarhaneye çevirenlere ceza yağdı - Son Dakika

Fırını kumarhaneye çevirenlere ceza yağdı
03.05.2021 14:00
Trabzon'da, ihbar üzerine polisin düzenlediği operasyonda, kumarhaneye çevrilen fırın imalathanesinde yakalanan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.
Pes dedirten görüntülerin adresi bu kez Trabzon oldu. Kentteki fırının arka bölümündeki imalathanede , kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, kısa sürede söz konusu adrese baskın düzenledi.
FIRIN İMALATHANESİNDE KUMAR BASKINI: 6 KİŞİYE 18 BİN LİRA CEZA
Yapılan baskında, fırın imalathanesi içesinde kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. 6 kişiye, kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 18 bin 900 TL ceza verildi. Fırının faaliyeti durdurulurken, baskın anı kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.
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