Fırını kumarhaneye çevirenlere ceza yağdı - Son Dakika

Pes dedirten görüntülerin adresi bu kez Trabzon oldu. Kentteki fırının arka bölümündeki imalathanede , kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, kısa sürede söz konusu adrese baskın düzenledi.

FIRIN İMALATHANESİNDE KUMAR BASKINI: 6 KİŞİYE 18 BİN LİRA CEZA

Yapılan baskında, fırın imalathanesi içesinde kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. 6 kişiye, kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 18 bin 900 TL ceza verildi. Fırının faaliyeti durdurulurken, baskın anı kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.