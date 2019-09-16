Kümaş Avusturyalı RHI Magnesita'ya satılıyor
2 saat önce
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş'nin satışı için Yıldız Holding ve Avusturya merkezli RHI Magnesita NV arasında niyet mektubu imzalandı.
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş'nin satışı için Yıldız Holding ve Avusturya merkezli RHI Magnesita NV arasında niyet mektubu imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:00
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